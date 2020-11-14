يوسف إسماعيل يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تعرض الفنان يوسف إسماعيل لأزمة صحية مؤخرًا.
ونشر المخرج إسلام إمام صورة يوسف إسماعيل، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "ألف ألف سلامة على الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح، وبأمر الله يقوم بالسلامة ودعواتكم بالشفاء العاجل".
جدير بالذكر أن يوسف إسماعيل تولى لفترة رئاسة المسرح القومي، وله عدة أعمال سينمائية وتليفزيونية.
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