"شئ يدعو للفخر".. ليلى علوي تعلق على إعلان كشف أثري في سقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة ليلى علوي على الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة، تحت رعاية وزير السياحة الدكتور خالد العناني.

نشرت "علوي" صورًا لها، خلال زيارتها لمنطقة سقارة، برفقة صديقتيها الفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين، الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

علقت ليلى علوي على الصور :" شيء يدعو للفخر ان الواحد يحضر يوم مهم جدا في تاريخ بلدي وحضارتها ويحضر الحدث التاريخي الاهم والاكبر في منطقة سقارة واكتشاف اكتر من 100 تابوت بخلاف الـ59 الذين تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 سنة".

جدير بالذكر أن أعمال حفل البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة مستمرة، وأسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.