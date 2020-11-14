منة فضالي تنشر صورتين من كواليس مسلسل "هي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي صورتين من كواليس مسلسل "هي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علقت منة: "كواليس مسلسل هي والبنات الحلوة قلب وقالبًا، هاجر الشرنوبي، ودعاء رجب".

المسلسل تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، منة فضالي وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.

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