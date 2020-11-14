عبير صبري تعلن إصابة عائلتها بفيرس كورونا .. وتطلب الدعاء

أعلنت النجمة عبير صبري عن إصابة شقيقتها وزوجها وابنتهما بفيروس كورونا ومرورهم بأزمة صحية أدت لنقلهم إلى المستشفى.
وطلبت عبير صبري من جمهورها الدعاء لشقيقتها وأسرتها وعبر حسابها على Facebook، كتبت عبير صبري "تجربه صعبه اوي تمربيها اختي وزوجها في المستشفي وابنتها مع الكورونا ارجو من الجميع الدعاء .
بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ". على جانب
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