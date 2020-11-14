عبير صبري تعلن إصابة عائلتها بفيرس كورونا .. وتطلب الدعاء

أعلنت النجمة عبير صبري عن إصابة شقيقتها وزوجها وابنتهما بفيروس كورونا ومرورهم بأزمة صحية أدت لنقلهم إلى المستشفى.

وطلبت عبير صبري من جمهورها الدعاء لشقيقتها وأسرتها وعبر حسابها على Facebook‎، كتبت عبير صبري "تجربه صعبه اوي تمر

بيها اختي وزوجها في المستشفي وابنتها مع الكورونا ارجو من الجميع الدعاء .

بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ". على جانب

آخر، كانت عبير صبري شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد". مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل - العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز.