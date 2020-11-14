أيام القاهرة لصناعة السينما تعلن عن الأفلام الفائزة في مسابقة "ڤيو"

تعلن منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، عن مشروعات الأفلام الفائزة في المسابقة التي تم اطلاقها ديسمبر الماضي بالتعاون مع (ڤيو – Viu) خدمة بث الفيديوهات حسب الطلب (OTT) الرائدة إقليمياً من مجموعة "بي سي سي دبليو ميديا" (PCCW Media)، كما تعلن أيضا عن استضافة العرض الأول لمسلسلي "أنصاف مجانين" و"وادي الجن" من إنتاجات Viu الأصلية، وذلك خلال النسخة الثالثة التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتضم قائمة الأفلام الفائزة؛ "فعل فاضح" كتابة وإخراج خالد خلة وإنتاج مصطفى صلاح، و"ماما" كتابة وإخراج ناجي إسماعيل وإنتاج كوثر يونس وأميرة شريف، و"ماء يكفي للغرق" كتابة أحمد فرغلي وإخراج جوزيف عادل وإنتاج محمد تيمور ومارك لطفي، و"فراولة" كتابة وإخراج منال سعد وإنتاج رامي الجبري.

وكانت أيام القاهرة لصناعة السينما قد أعلنت عن فتح الباب للمشاركة في المسابقة ديسمبر الماضي، أمام كافة صناع الأفلام المصريين، أو ذوي الأصول المصرية، الذين يملكون سجلاً إبداعياً متفرداً من الأعمال الفنية غير الاحترافية، مشترطة على المشاركين تقديم نصوص أصلية في مراحل تطويرها الأخيرة، فضلاً عن التعاقد مع شركة إنتاج لإطلاق العمل.

وتقول علياء زكي، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، إن الشراكة مع "فيو" هي شهادة أخرى على كيفية عمل مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال أيام القاهرة لصناعة السينما، كمنصة مؤثرة تعمل على خلق الفرص وإنشاء التوافق بين مختلف قطاعات صناعة السينما والتلفزيون، وهو ما تم ترجمته إلى منحة إنتاج فاز فيها 4 مخرجين صاعدين من المقرر عرض أفلامهم

حصريا على "ڤيو" بعد الانتهاء منها.

وكشفت "زكي" عن حماسها لاستمرار التعاون بين مع "ڤيو" هذا العام، بعرض أول لآخر إنتاجاتها الأصلية مسلسلي "أنصاف مجانين"، و"وادي الجن" يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما".

مسلسل "أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

المسلسل من إخراج عمر رشدي، وبطولة الفنانين المصريين أحمد خالد صالح وأسماء جلال.

أما مسلسل "وادي الجن" فهو من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني. بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى والنجمة ريهام سعيد. ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

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عن هذا التعاون، يقول شادي أبو النجا، المدير الإقليمي لـ "ڤيو" بالشرق الأوسط: "يشرفنا أن نتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي للسنة الثانية على التوالي عبر "أيام القاهرة لصناعة السيينما"، لتقديم Viu Originals إلى الجمهور المصري لأول مرة.

تعزز هذه الشراكة الفريدة رؤية Viu لدعم المنتجين المحليين وخلق الفرص لمختلف العاملين في صناعة السينما والتلفزيون المصرية والعربية".

يذكر أن برنامج "أيام القاهرة لصناعة السينما" سيتضمن هذا العام أيضا جلسة نقاشية بعنوان "شراكات منصات بث الفيديوهات حسب الطلب (OTT) في العالم العربي – قصة نجاح Viu" والتي ستعرض تجربة إنتاجات Viu الأصلية في التعاون مع شركات إنتاج محلية، وخلق فرص لمواهب عربية صاعدة.

وسيشارك في هذه الجلسة شادي أبو النجا، المدير الإقليمي لـ"ڤيو" بالشرق الأوسط، الكاتبة المعروفة مريم نعوم، أيمن نجيب، المؤسس والمنتج تنفيذي بسيلفر جرين بروداكشنز، الممثلان أحمد خالد صالح وسينثيا خليفة.

أيام القاهرة لصناعة السينما منصة انطلقت فعالياتها للمرة الأولى ضمن الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بشراكة مع مركز السينما العربية، وتقدم للمشاركين فيها فرصاً مهمة للنقاشات والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية من خلال ملتقي القاهرة السينمائي، وذالك بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.

"ڤيو" (Viu) خدمة بث فيديوهات حسب الطلب (OTT) ذات حضور مميز في عدة مناطق عالمياً، وتديرها مجموعة "بي سي سي دبليو ميديا" (PCCW Media Group)، وتتوفر في 16 سوقاً تتضمن: وتقدّم "ڤيو"، عبر اشتراكات مدعومة بالإعلانات وأخرى مدفوعة، محتوى ممتازاً ضمن عدة أنواع ترفيهية من أفضل مزوّدي المحتوى باللغات المحلية أو مع الترجمة، إلى جانب المسلسلات من إنتاجاتها الخاصة تحت اسم "إنتاجات ڤيو الأصلية" (Viu Originals).

وتوفر "ڤيو" محتواها المحبوب والحديث لمستخدميها عبر ميزتي البث والتنزيل، وواجهات المستخدم المحلية، وبفضل تكنولوجيا "الترميز الديناميكي المتكيف" (Dynamic Adaptive Transcoding) الحاصلة على براءة اختراع، توفر "ڤيو" تجربة مشاهدة ممتازة بغض النظر عن وضع الجهاز أو الاتصال المستخدم.

يمكن الوصول إلى خدمة "ڤيو" باستخدام تطبيقها (المتوفر مجاناً على App Store وGoogle Play) على الأجهزة المتصلة بالإنترنت، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية المناسبة، وكذلك عبر الويب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني www.viu.com