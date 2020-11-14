من داخل منطقة سقارة.. أحدث ظهور للفنانة هالة صدقي

شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها مقطع فيديو جديد لها من منطقة سقارة الأثرية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"هالة" فيديو لها داخل منطقة سقارة، وعلقت عليها قائلة:"اكتشاف عظيم في سقارة، منطقة ميرا"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي مسلسل "ليه لأ"، بطولة أمينة خليل، محمد الشرنوبي، ناردين فرج، هاني عادل، تأليف مريم نعوم ، وإخراج مريم أبو عوف، والذي حقق مشاهدات عالية فور طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.