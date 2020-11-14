بالإسود.. إيمي سالم توجه نصيحة لمتابعيها

وجهت الفنانة إيمي سالم نصيحة لجمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت "إيمي" مجموعة صور جديدة لها، وعلقت عليهم قائلة: "الندم ما هو إلا أحلام منتهية

الصلاحية، افعلها بشكل صحيح، ولا تندم على شيء"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال إيمي سالم مسلسل "وضع أمني"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2017،

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بطولة عمرو سعد، ريهام حجاج، صلاح عبدالله، نهال عنبر، تأليف: مصطفى حمدي، وإخراج مجدي أحمد علي، تدور أحداثه المسلسل في إطار درامي حول تجارة الآثار، وعلاقتها حول المافيا، وكل ما يتعلق بعالم هذه التجارة من خلال قصة حسن (عمرو سعد) الموظف بهيئة الآثار، عقب اكتشافه عملية تهريب وتزييف المخطوطات الأثرية.