بالإسود.. إيمي سالم توجه نصيحة لمتابعيها

وجهت الفنانة إيمي سالم نصيحة لجمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت "إيمي" مجموعة صور جديدة لها، وعلقت عليهم قائلة: "الندم ما هو إلا أحلام منتهيةالصلاحية، افعلها بشكل صحيح، ولا تندم على شيء"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أن آخر أعمال إيمي سالم مسلسل "وضع أمني"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2017،
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