من دبي.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان أمام أكبر نافورة راقصة في العالم

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه مقطع فيديو جديد له، وذلك عبر حساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

وظهر"رمضان" من خلال الصورة في مدينة دبي، من أمام أكبر نافورة

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راقصة في العالم، وعلق عليه قائلاً:"من زيارتي لمشاهدة أكبر نافورة راقصة في العالم، وهي ترقص على أنغام أخر اغنياتي يا حبيبي مع ميتري جيمس، في دبي"، وقد تفاعل معهالكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان كليب بعنوان "يا حبيبي"، مع المطرب الأمريكي بيتر جيمس، إخراج حسام الحسيني، والأغنية كلمات بيتر جيمس وفرغلي بلاكس، وتوزيع وألحان وسام عبد المنعم، وحققت أكثر من 47 مليون عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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