مينا عطا لـ محمد شاهين ومحمد عز ورضا البحراوي: إخواتي

شارك المطرب مينا عطا متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهر"عطا" من خلال الصورة برفقة كل من الفنان محمد عز، والمطرب رضا البحراوي، والمطرب محمد شاهين، وبعض من أصدقائه، وعلق عليها قائلاً:"إخواتي"، وقد تفاعل

Advertisements

معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال مينا عطا كليب بعنوان"درس مفيد"، والتي تشاركه الغناء فيه الفنانة"شيرين يحيى"، كلمات محمد عبدالحي ألحان وليد الحسيني وتوزيع حمادة الحسيني، والكليب من إخراج خالد نورالدين.