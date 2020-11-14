شارك المطرب مينا عطا متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وظهر"عطا" من خلال الصورة برفقة كل من الفنان محمد عز، والمطرب رضا البحراوي، والمطرب محمد شاهين، وبعض من أصدقائه، وعلق عليها قائلاً:"إخواتي"، وقد تفاعل
يذكر أن آخر أعمال مينا عطا كليب بعنوان"درس مفيد"، والتي تشاركه الغناء فيه الفنانة"شيرين يحيى"، كلمات محمد عبدالحي ألحان وليد الحسيني وتوزيع حمادة الحسيني، والكليب من إخراج خالد نورالدين.
كانت هذه تفاصيل خبر مينا عطا لـ محمد شاهين ومحمد عز ورضا البحراوي: إخواتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.