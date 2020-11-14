علي ربيع لـ ماجد المصري وعمرمتولي: نورتوا المسرحية

شارك الفنان علي ربيع متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهر"ربيع" من خلال الصورة برفقة كل

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من الفنانين محمد أسامة، ماجد المصري، عمر متولي، أثناء حضورهم مسرحية "صباحية مباركة"، وعلق عليها قائلاً:"نورتوا المسرحية"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن مسرحية صباحية مباركة تعرض حاليًا على إحدى المسارح الكبرى في جاردن سيتي، بطولة علي ربيع، طاهر أبو ليلة، سليمان عيد، حسام داغر، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وإخراج أشرف عبدالباقي.