كايلي مينوغ تصنع تاريخ الموسيقى في المملكة المتحدة.. اليك

رنا صلاح الدين - أصبحت كايلي مينوغ أول امرأة تتصدر مخططات قائمة الالبومات الأسبوعية في تاريخ المملكة المتحدة مما جعل كايلي أول امرأة تحقق الألبوم رقم 1 على مدى خمسة عقود مختلفة، مع ألبومها الجديد Disco.

كانت المغنية قد تغلبت بفارق ضئيل على منافسة شديدة من أحدث ألبومات فرقة "ليتل ميكس" الفتيات البريطانية، Confetti.

تصدرت المغنية البالغة من العمر 52 عامًا المخططات لأول مرة في عام 1989 بالبومها الثاني Enjoy Yourself.

واصلت الصعود إلى المركز الأول خمس مرات أخرى عام 2001 فيفير، وأفروديت 2010، وجولدن 2018، ومع مجموعتين من أعظم الأغاني في عامي 1992 و2019.

واحتفلت كايلي بالفوز في مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت.