شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تعبر عن سعادتها للمشاركة فى الإعلان عن كشف أثرى جديد: شىء يدعو للفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة ليلى عوى عن سعادتها لحضورها كشف أثرى جديد بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهى حواس، بمنطقة آثار سقارة. وكتبت ليلى عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "شيء يدعو للفخر إن الواحد يحضر يوم مهم جدا فى تاريخ بلدى وحضارتها ويحضر الحدث التاريخي الأهم والأكبر في منطقة سقارة واكتشاف أكثر من 100 تابوت بخلاف الـ59 الذى تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 سنة. بشكر وزارة السياحة والآثار، بقيادة الدكتور خالد العنانى، الدكتور مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار وكل فريق البعثة والعمال على جهدهم المتواصل للكشف عن الكنوز المدفونة داخل منطقة سقارة الأثرية في ظل الظروف الصعبة اللى بيمر بيها العالم كله من وباء وفى انتظار بقية الاكتشافات في الأيام المقبلة".



ليلى علوى



ليلى و يسرا و إلهام



ليلى ويسرا وإلهام وهالة وبوسى



ليلى

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ليلي و وزير الآثار خالد العنانى و يسرا

وكشف الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان كشف أثرى جديد بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهى حواس، بمنطقة آثار سقارة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم السبت، بحضور محافظ الجيزة، والفنانة يسرا، وعدد كبير من السفراء والشخصيات العامة.

وأوضح الدكتور خالد العنانى أن الدولة تهتم بالملف الأثرى بشكل متميز للغاية، وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى 3 متاحف فى دقيقة واحدة الأسبوع الماضى، وهذا لا يحدث فى أن دولة فى العالم افتتحت 3 متاحف بآثارها إلا مصر.

وقال الدكتور خالد العنانى، وزيرالسياحة والآثار، إن عدد التوابيت المكتشفة والتى تم استخراجها من بئر منطقة آثار سقارة يتجاوز الـ 50 تابوتا، وما زال هناك عدد كبير من التوابيت لم يتم استخراجها.

وأعلنت بوزارة السياحة والآثار عن اكتشاف أكثر من 100 تابوت، بحالة جيدة من الحفظ لكبار رجل الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26، وذلك بعد استكمال الحفائر التى تم الإعلان عنها فى شهر أكتوبر الماضى والتى أسفرت عن 59 تابوتا.

وتم العثور أيضًا على 130 تمثالا مختلفة الأحجام، منها عدد كبير مذهب، عبارة عن لقى وتماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة بحالة جيدة للغاية، كما أن التوابيت التى تم العثور عليها ملونة داخل آبار جديدة مدفون بها العدد الضخم الذى بلغ الـ100 تابوت، بخلاف الـ59 الذى تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 عام.