وفاء عامر تقدم "للسيدات فقط" في 30 حلقة بدون رجل واحد.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - أعلن مؤخرا عن تقديم مسلسل جديد يحمل عنوان "للسيدات فقط"، تقوم ببطولته الفنانة وفاء عامر، وهو من تأليف فتحي الجندي، ومن إخراج أحمد صالح.

وعلم موقع الخليج 365 من مصادره داخل فريق العمل، أنه يتكون من 30 حلقة، وقائم على البطولة النسائية فقط، حيث يشارك فيه 50 فنانة، مشيرين إلى أن أحداثه لم يظهر فيها رجل واحد ولو حتى بمشهد.

"للسيدات فقط" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة وفاء عامر كلا من الفنانات، سهر الصايغ، وإنجي شرف، وإيمي طلعت زكريا، والمطربة أمينة، وإيمان السيد، ومروة عبدالمنعم، ورانيا الملاح، وإيناس شيحة، ونانسي صلاح، وإنجي خطاب، وعبير منير، ودعاء رجب، وتقوم الجهة المنتجة له حاليا بإبرام باقي التعاقدات مع باقي الفنانات الذين سيشاركون في بطولته، وذلك لأنه من المقرر أن يتم البدء في تصوير العمل قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وتقوم حاليا الفنانة وفاء عامر بتصوير مسلسلها الجديد "هي"، الذي يجمعها بشقيقتها الأصغر أيتن عامر، والتي تجسد في الأحداث شخصية نجلة وفاء نفسها، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

يذكر أن الفنانة وفاء عامر أطلت على جمهورها مؤخرا من خلال الحكاية الأولى بمسلسل "إلا أنا"، والتي كانت تحمل عنوان "بنات موسى"، وشاركها بطولة الحكاية كلا من الفنانين، محمد عز، وصبري فواز، ونادية رشاد، وكمال أبو رية، وآخرين.