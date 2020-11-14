ميليسا مكارثي تعتذر عن دعمها لجمعية خيرية مناهضة للمثليين والإجهاض

رنا صلاح الدين - طلبت ميليسا مكارثي العفو والسماح من معجبيها بعد أن روّجت لفترة وجيزة لجمعية خيرية أدلى مديرها في الماضي بتعليقات معادية للمثليين والسامية والإجهاض.

نشرت النجمة الكوميدية البالغة من العمر 50 عامًا مقطع فيديو اعتذارًا قصيرًا على انستجرام يوم الخميس بعد الانتقادات التي تلقتها هي ومنصة البث الشهيرة HBO Max لإضافة الجمعية الخيرية المسيحية Exodus Cry إلى حملة 20 Days of Kindness.

تساعد الحملة في جمع الأموال لـ 20 جمعية خيرية مختلفة مع الترويج أيضًا للعمل الكوميدي ​​القادم لميليسا Superintelligence.

بدأت ميليسا مقطع الفيديو باعتذارها "لقد نما إلى علمنا أنه بعد أن بدأنا في تسليط الضوء على 20 جمعية خيرية كبيرة، كان هناك إحداها. لا توجد طريقة أخرى لقول ذلك، لقد تبرأنا منها"

وتابعت، قبل أن تشكر معجبيها على الإشارة إلى الطبيعة الحقيقية لـ Exodus Cry: "لقد ارتكبنا خطأ ودعمنا مؤسسة خيرية تملك أهدافًا لا ندعمها".