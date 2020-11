إيفا مينديز تصدم جمهورها بسبع إبر في رقبتها.. ما القصة؟

رنا صلاح الدين - تبدو إيفا مينديز جريئة عندما يتعلق الأمر بكل ما يمس جمالها. نشرت الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا، يوم الخميس، صورة لها على أنستجرام وقد انغرست سبع إبر في رقبتها.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أنه يُطلق على هذا الإجراء اسم الخيوط الأحادية ويتضمن إدخال خيوط إبرة في نقاط مختلفة للمساعدة في رفع وشد الجلد.

في الصورة التي أوردتها الصحيفة البريطانية، تستلقي إيفا على ظهرها في منتجع صحي خاص في بيفرلي هيلز وتخضع للعلاج القوي والطبيعي. حيث تبحث الأم لطفلين عما ينعش جمالها ويعيد إليها تالقها وبريق وجهها.

Advertisements

جسارة مينديز رغم من الخضوع لمثل هذه العلاجات الطبيعية التي تتطلب قدرة على التحمل، ، سارع معجبوها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن تحفظاتهم حول تدابير الجمال القوية هذه.

قال أحدهم في التعليقات، مع مستخدم آخر كتب: "أنا أتألم لمجرد النظر إلى هذه الصورة".

لا تزال ممثلة The Place Beyond The Pines في شراكة مع نجم هوليوود ريان جوسلينج، 40 عامًا، منذ عام 2011. وبحسب ما ورد تزوجا سرا ولكن لم يؤكد أي منهما ذلك. كما أنهما يتشاركان طفلين، إزميرالدا، ستة أعوام، وأماندا، أربعة أعوام.