فن ومشاهير

صور.. خروج ميار الببلاوي من العناية المركزة

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رنا صلاح الدين - خرجت الفنانة ميار الببلاوي من غرفة العناية المركزة، التي سبقت وحجزت فيها داخل إحدى المستشفيات الأمريكية، حيث أعلن نجلها محمد ذلك من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

حيث كتب نجل ميار الببلاوي: "أحلى خبرسمعته النهاردة، ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة، وبقت في غرفة وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر".

1df74337ff.jpgخروج ميار الببلاوي من العناية المركزة

يذكر أن محمد نجل الفنانة ميار الببلاوي كشف عن مرض والدته، وذلك يوم 4 من شهر نوفمبر الجاري، حيث قام بنشر صور لها من داخل إحدى المستشفيات الأمريكية، وعلق عليها كاتبا: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوى.. ماما في أمريكا وتعبانة أوي أسألكم الدعاء ليها أرجوكم".

7040dfc979.jpgميار الببلاوي داخل غرفة العناية المركزة

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c244d94181.jpgميار الببلاوي داخل غرفة العناية المركزة

18fae1177f.jpgميار الببلاوي داخل غرفة العناية المركزة

6194783d6d.jpgميار الببلاوي داخل غرفة العناية المركزة

a207855ea9.jpgميار الببلاوي داخل غرفة العناية المركزة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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