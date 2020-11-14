صور.. خروج ميار الببلاوي من العناية المركزة

رنا صلاح الدين - خرجت الفنانة ميار الببلاوي من غرفة العناية المركزة، التي سبقت وحجزت فيها داخل إحدى المستشفيات الأمريكية، حيث أعلن نجلها محمد ذلك من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

حيث كتب نجل ميار الببلاوي: "أحلى خبرسمعته النهاردة، ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة، وبقت في غرفة وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر".

خروج ميار الببلاوي من العناية المركزة

يذكر أن محمد نجل الفنانة ميار الببلاوي كشف عن مرض والدته، وذلك يوم 4 من شهر نوفمبر الجاري، حيث قام بنشر صور لها من داخل إحدى المستشفيات الأمريكية، وعلق عليها كاتبا: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوى.. ماما في أمريكا وتعبانة أوي أسألكم الدعاء ليها أرجوكم".

ميار الببلاوي داخل غرفة العناية المركزة

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ميار الببلاوي داخل غرفة العناية المركزة

ميار الببلاوي داخل غرفة العناية المركزة

ميار الببلاوي داخل غرفة العناية المركزة

ميار الببلاوي داخل غرفة العناية المركزة