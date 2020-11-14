علي ربيع يبدأ تصوير "مطبعة هرم" في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - يستعد الفنان علي ربيع للبدء في تصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل عنوان "مطبعة هرم"، والذي يشاركه بطولته الفنان حمدي الميرغني، حيث حدد موعدا لبدء تصويره، وهو بداية الأسبوع المقبل، ويقوم مخرج العمل حاليا بمعاينة الأماكن الذين سيصورون فيها، إضافة إلى قيام فريق عمله ببناء عدد من الديكورات التي سيتم التصوير داخلها.

"مطبعة هرم" يشارك في بطولته إلى جوار علي ربيع كلا من الفنانين، حمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وآخرين، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويناقش العمل عدد من القضايا الهامة، ولكن في إطار كوميدي.

يذكر أن الفنان علي ربيع يعرض له حاليا بالسينمات فيلم "الخطة العايمة"، الذي يشاركه بطولته كلا من الفنانين، محمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج معتز التوني.