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شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن وفاة طارق ريري أشهر مخرجي التلفزيون السعودي والان مع التفاصيل
السبت 14 نوفمبر 2020
أعلن التلفزيون الرسمي السعودي اليوم السبت وفاة المخرج والإعلامي طارق أحمد ريري، وكيل وزارة الثقافة والإعلام سابقا، الذي يعد من أشهر مخرجي التلفزيون في المملكة.
وأعلنت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، خبر الوفاة اليوم، كما نعته مواقع التواصل وعدد من الإعلاميين.
وكان المخرج السعودي الراحل قد شارك في إخراج العديد من الأعمال على التلفزيون السعودي، كما أخرج الكثير من مباريات كرة القدم على القناة الأولى، وعمل وكيلا لوزارة الثقافة والإعلام، ويعد أحد المساهمين في تأسيس الإخبارية إلى جانب مساهماته في بدايات مركز تلفزيون الشرق الأوسط (ام بي سي).
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