فن ومشاهير

الإعلان عن وفاة طارق ريري أشهر مخرجي التلفزيون السعودي

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن وفاة طارق ريري أشهر مخرجي التلفزيون السعودي والان مع التفاصيل

السبت 14 نوفمبر 2020

أعلن التلفزيون الرسمي السعودي اليوم السبت وفاة المخرج والإعلامي طارق أحمد ريري، وكيل وزارة الثقافة والإعلام سابقا، الذي يعد من أشهر مخرجي التلفزيون في المملكة.

 

Advertisements

وأعلنت قناة "الإخبارية" الرسمية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، خبر الوفاة اليوم، كما نعته مواقع التواصل وعدد من الإعلاميين.

 

وكان المخرج السعودي الراحل قد شارك في إخراج العديد من الأعمال على التلفزيون السعودي، كما أخرج الكثير من مباريات كرة القدم على القناة الأولى، وعمل وكيلا لوزارة الثقافة والإعلام، ويعد أحد المساهمين في تأسيس الإخبارية إلى جانب مساهماته في بدايات مركز تلفزيون الشرق الأوسط (ام بي سي).

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن وفاة طارق ريري أشهر مخرجي التلفزيون السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا