شكرا لقرائتكم خبر عن المرشدة هالة صدقى تشرح معلومات آثرية لـ يسرا و ليلى علوى و إلهام و بوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرصت الإعلامية بوسى شلبى، مشاركة الجمهوربفيديو عبر حسابها على إنستجرام خلال حضورها كشف أثرى جديد بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهى حواس، بمنطقة آثار سقارة.

وظهرت بوسى في الفيديو برفقه كل من النجمات يسرا و ليلى علوى و إلهام شاهين و هالة صدقى، التى شرحت للفنانين بعض المعلومات الآثرية وكتبت بوسى على الفيديو قائلة:" المرشدة هالة صدقي في منطقه سقاره ".



بوسى و يسرا و ليلى و هالة و إلهام

وكشف الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان كشف أثرى جديد بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهى حواس، بمنطقة آثار سقارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم السبت، بحضور محافظ الجيزة، والفنانة يسرا، وعدد كبير من السفراء والشخصيات العامة.

وأوضح الدكتور خالد العنانى، أن الدولة تهتم بالملف الأثرى بشكل متميز للغاية، وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، ٣ متاحف فى دقيقة واحدة الأسبوع الماضى، وهذا لا يحدث فى أن دولة فى الغالم افتتحت ٣ متاحف بأثارها إلا مصر، فهى دى مصر.

وقال الدكتور خالد العنانى، وزيرالسياحة والآثار، إن عدد التوابيت المكتشفة والتى تم استخراجها من بئر منطقة آثار سقارة يتجاوز الـ 50 تابوتا، ومازال هناك عدد كبير من التوابيت لم يتم استخراجها.

وأعلنت بوزارة السياحة والآثار عن اكتشاف أكثر من 100 تابوت، بحالة جيدة من الحفظ لكبار رجل الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26، وذلك بعد استكمال الحفائر التى تم الإعلان عنها فى شهر أكتوبر الماضى والتى أسفرت عن 59 تابوتا.

وتم العثور أيضًا على 130 تمثالا مختلفة الأحجام، منها عدد كبير مذهب، عبارة عن لقى وتماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة بحالة جيدة للغاية، كما أن التوابيت التى تم العثور عليها ملونة داخل آبار جديدة مدفون بها العدد الضخم الذى بلغ الـ100 تابوت، بخلاف الـ59 الذى تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 عام.