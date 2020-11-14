شكرا لقرائتكم خبر عن النجم محمود عبد المغنى يكشف أسرار حياته لأول مرة فى"من غير زعل" مع عماد صفوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل النجم محمود عبد المغنى ضيفًا على برنامج "من غير زعل"، الذى يقدمه الزميل عماد صفوت، على الخليج 365، والمقررعرضه خلال ساعات حيث كشف عبد المغنى عن أقوى تصريحاته بشأن العمل الذى ندم وأن قدمه، وعن الفرق بين تامر حسنى ومحمد حماقى، كما كشف عن حبه الشديد للمطبخ وعائلته.

كما صرح عبد المغنى، أنه كان يسرق "الكفته المحمرة" من والدته، فضلا عن مجموعة في الثانوية العامة، فضلا عن اسراره بمعهد السينما، وما يواجه من متاعب بسبب عصبيته وتصريحات أخرى لأول مرة يبوح بها في برنامج "من غير زعل".

يشار إلى أن محمود عبد المغنى، يعرض له حالياً مسلسل "خيط حرير"، بطولة مى عز الدينن ويعرض على قناة on، ويجسد عبد المغنى شخصية مؤثرة في أحداث العمل، الذى تدور أحداثه في اطار من الاثارة والتشويق، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من سوسن بدر، احمد خليل، ومحمد على رزق، هنادى مهنى، نيقولا معوض، وعدد كبير من الفنانين.

"يشار إلى أن برنامج "من غير زعل" تقديم عماد صفوت، إخراج شادى أبو الحسن، مونتاج نانيس هيكل، تصوير جمايكا وأشرف فوزى،، جرافيكس خلود رفعت، ويعرض كل أسبوعان.