شكرا لقرائتكم خبر عن شون مندس يكشف عن أسماء أغنيات ألبومه الجديد Wonder المقرر طرحه الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعد النجم العالمى شون مندس واحد من أهم النجوم الشباب الموجودين على الساحة الغنائية ، و بالرغم من أنه يبلغ من العمر ( 22 عاما ) إلا أنه يمتلك شعبية كبيرة بشتى أنحاء العالم .

فاجئ شون مندس محبيه وعشاقه بإعلان عن أسماء أغنيات ألبومه الغنائى الجديد و الذى يحمل اسم " Wonder " الذى من المقرر أن يتم إطلاقه فى 4 ديسمبر المقبل وسط ترقب قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى والغناء .

نشر شون مندس أسماء أغنيات الألبوم الجديد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 56.8 مليون شخص قائمة أغنيات الألبوم مكتوبة بخط اليد .



اغنيات ألبوم شون مندس الجديد

أغنيات الألبوم الجديد :

01. Intro

02. Wonder

03. Higher

04. 24 Hours

05. Teach Me How To Love

06. Call My Friends

07. Dream

08. Song For No One

09. Monster

10. 305

11. Always Been You

12. Piece Of you

13. Look Up At The Stars

14. Can’t Imagine