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شكرا لقرائتكم خبر عن شون مندس يكشف عن أسماء أغنيات ألبومه الجديد Wonder المقرر طرحه الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يعد النجم العالمى شون مندس واحد من أهم النجوم الشباب الموجودين على الساحة الغنائية ، و بالرغم من أنه يبلغ من العمر ( 22 عاما ) إلا أنه يمتلك شعبية كبيرة بشتى أنحاء العالم .
فاجئ شون مندس محبيه وعشاقه بإعلان عن أسماء أغنيات ألبومه الغنائى الجديد و الذى يحمل اسم " Wonder " الذى من المقرر أن يتم إطلاقه فى 4 ديسمبر المقبل وسط ترقب قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى والغناء .
نشر شون مندس أسماء أغنيات الألبوم الجديد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 56.8 مليون شخص قائمة أغنيات الألبوم مكتوبة بخط اليد .
اغنيات ألبوم شون مندس الجديد
أغنيات الألبوم الجديد :
01. Intro
02. Wonder
03. Higher
04. 24 Hours
05. Teach Me How To Love
06. Call My Friends
07. Dream
08. Song For No One
09. Monster
10. 305
11. Always Been You
12. Piece Of you
13. Look Up At The Stars
14. Can’t Imagine
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