شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين توجع الملايين بمشهد مدته 3 دقايق فى "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأثر الملايين من متابعين مسلسل خيط حرير للنجمة مى عز الدين من خلال مشهد قدمته مدته 3 دقائق،فى حلقة أمس وهو مشهد وفاة والدها

ونال المشهد ردود فعل واسعة عبر السوشيال ميديا، وتم تداوله بشكل كبير مع أغنية "ناقصني أمان"، والتي تم تقديمها مع المشاهد المؤثرة، وتألقت النجمة مى عز الدين بتجسيد شخصية "مسك" الذى يعرض حالياً على شاشة قناة ON

ويحسب لمى عز الدين، عودتها القوية للدراما مرة أخرى، حيث غابت العام الماضى عن الشاشة، وتقدم أروع أدوارها بمسلسل "خيط حرير"، مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، حيث قدم الثنائى أغلب الأعمال الناجحة بالإضافة للمخرج إبراهيم فخر الذى تعاونت معه في 4 مسلسلات دفعة واحدة .

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عز الدين، كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "خيط حرير" تدورأحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.