شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فيلم مايكل جوردن Without Remorse من تواريخ الإصدار بدون أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة Paramount Pictures، إزالة فيلم مايكل بي جوردن Without Remorse، من تواريخ الإصدار، بدون أسباب واضحة.

وكانت الشركة قد أعلنت في يونيو الماضي، عن مفاوضاتها التي استمرت لخمسة أشهر من أكتوبر الماضي وحتى فبراير من اجل الفوز بحقوق بث الفيلم، لتقوم بإزالته بدون أسباب من قوائم الإصدارات في السينمات.

فيلم Without Remorse هي قصة أصل جون كلارك، الذي يلعبه جوردان، ضابط العمليات البحرية الذي تحول إلى وكالة المخابرات المركزية والذي يعمل على الانتقام بعد مقتل صديقته على يد أحد تجار المخدرات في بالتيمور.

وأعلنت الشركة الشهيرة عن إصدار فيلم السيرة الذاتية الخاص بأسطورة موسيقي الجاز الأمريكية بيلي هوليداي والتي تجسد دورها في الفيلم النجمة العالمية اندرا داي، فمن المقرر أن يبدأ عرض فليم السيرة الذاتية الخاص ببيلي هوليداي و الذي يحمل اسم "The United States vs. Billie Holiday" يوم 12 فبراير 2021 و ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، لسد فراغ الفيلم الذي تم حذفه.

وكانت قد أعلنت مجموعة Paramount، عن انتاج فيلم جديد بعنوان 'The Lost City of D'، والفيلم سيكون بطولة النجمة ساندرا بولوك، وذلك بعد تغيبها عن الشاشة لمدة عامين، حسبما ذكر موقع hollywoodreporter، كما يعد النجم رايان راينولدز أبرزالمرشحين للمشاركة في بطولة الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي.

من جانب أخر أكد الكاتب جوش مالرمان أنه بصدد انتظار صدور الجزء الثانى من رواية "صندوق الطيور" أو Bird Box، والتى تم تحويلها إلى فيلم سينمائى، من بطولة النجمة العالمة ساندرا بولوك وقال جوش مالرمان إنه منذ تم عرض فيلم Bird Box على Netflix ، وهو يفكر فى إعادة النظر في شخصية الفتاة Malorie، التى ظهرت فى الفيلم، مضيفا: "أردت التعرف على Malorie بشكل أفضل، فى نهاية الفيلم، التفتت إلى فتاتى أليسون وقلت: "أريد أن أعرف ما سيحدث بعد ذلك!".