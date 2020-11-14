شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تكشف لـ ”الخليج 365” كيف سقط بها المسرح فى حفل بالمنيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة لبلبة لليوم السابع في عيد ميلادها الكثير من الحكايات والذكريات ومنها حكاية سقوط المسرح في إحدي حفلاتها ببني مزار في محافظة المنيا حيث تزامن ذلك اليوم مع عيد ميلادها وتروي خلال اللقاء تفاصيل تلك الحفلة التي قدمتها وهي شابة في صعيد مصر .

كما تحكي عن ذكرياتها مع الفنانين عبد الحليم حافظ ومحمد رشدي وأنها كانت تجوب محافظات مصر من خلال الحفلات وكل الفنانين كانوا يفعلون ذلك من أجل الشهرة والانتشار وذلك قبل وجود السوشيال ميديا .

اليوم 14 نوفمبر هو ذكرى ميلاد الفنانة الجميلة لبلبة صاحبة الابتسامة الدائمة، التى تشبه ابتسامة الموناليزا، فهي صانعة البهجة في كل مكان تذهب إليه، فكل عام وفنانتنا العظيمة بكل خير وسعادة وصحة، لأنها بالفعل فنانة متميزة فنا وخلقا ودائما تتمتع بالسيرة العطرة فى الوسط الفنى وخارجه .

لبلبة هي الفنانة الأكثر موهبة التي قضت عمرها في الفن، فقد بدأت منذ عمر 5 سنوات ولم تعرف في حياتها غير الفن وهي الفنانة الشاملة التي تجيد كل فنون الأداء تغني وتمثل وترقص وتقلد، هي الفنانة التي تبكينا وتضحكنا فهي بالفعل المبهرة التي لم تستطع فنانة مثلها أن تظل متواجدة في كل مراحل عمرها وتظل على القمة وتقدم البطولة حتى وقتنا هذا .