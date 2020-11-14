شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمود كامل يحكى كواليس الصندوق الأسود مع منى زكى ومحمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المخرج محمود كامل عن كواليس فيلم " الصندوق الأسود"، خلال لقائه في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى الذى يذاع على قناة cbc، قائلا:" الفيلم يدور في مساحة محدودة و شخصيات محدودة ده نوع زى الرعب، ولكن خارج الحدث، وتخيلت منى زكى في الفيلم من البداية ".

وأضافت النجمة منى زكى،"كنا بنضرب بعض بجد فى الصندوق الأسود، وفى مرة محمد فراج دماغه ورمت زى "توم أند جيرى" بسبب ضربى له على رأسه بالمسدس".

وتابع: "محمد فراج، في البروفة وكنا بنهزر راحت ضربتنى فى بطنى حسيت بوجع جامد وسكت واكتشفت أن منى زكى إيدها تقيلة. وأيدت منى زكى كلام فراج قائلة: "مش أول مرة اسمع أن إيدى تقيلة لأن أحمد السقا قالهالى قبل كده".

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

تدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.

برنامج "معكم" تقدمه الإعلامى منى الشاذلى، على قناة cbc