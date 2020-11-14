شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى و زوجته روجينا فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة روجينا، جمهورها صور أحدث جلسة تصوير خضعت لها مع زوجها نقيب الممثلين أشرف زكى، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين في جمالها و إطلالاتها.



أشرف زكى و روجينا



أشرف زكى



روجينا و أشرف زكى

وتشارك الفنانة روجينا في مسلسل "أسود فاتح" والمسلسل بطولة هيفاء وهبى، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

روجينا قدمت فى شهر رمضان، مسلسل "البرنس"، وهو العمل الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.