شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى مع ليلى علوى فى "ماما حامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان حمدى الميرغنى على المشاركة في فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى التي تعود به للسينما بعد فترة غياب دامت لـ 4 سنوات، ومن المقررانطلاق تصويره الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم المشاركين فى العمل.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوى وتم التعاقد مع النجم الكوميدى بيومى فؤاد وجارى إبرام تعاقد باقى النجوم والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراد محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

من ناحية أخرى يشارك حمدى الميرغنى في فيلم "مطبة هرم"، للمخرج سامح عبد العزيز ويشارك في بطولته كل من الفنان الكوميدى كريم عفيفي، وهنادي مهني، ومصطفى خاطر، محمد ثروت، ومن تأليف أمين جمال.

وينتظر الميرغنى عرض فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمى في السينمات، حيث يشارك معه في بطولة العمل، ويشارك في بطولته كل من أحمد فتحى هدى المفتى ويظهرعدد من ضيوف الشرف منهم حمادة هلال وشيكو إخراج عمرو صلاح تأليف كريم فهمى.

وفى سياق آخر تنتظر النجمة ليلى علوى عرض فيلم "التاريخ السرى لكوثر"، تأليف وأخراج محمد أمين ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم وزينة وفراس سعيد ومحسن محيى الدين وآخرون من النجوم.