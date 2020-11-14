شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تقدم أهم أدوارها بمسلسلها خيط حرير وتعود للدراما بخطى ثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة مى عز الدين بمشهد مؤثر للغاية ضمن أحداث مسلسلها الجديد "خيط حرير"، الذى يعرض حالياً على شاشة قناة ON، حيث اجتاح المشهد السوشيال ميديا بعدما أحدثت ضجة كبيرة، عندما عادت لمنزلها لتجد والدها في المسلسل الذى يجسده شخصيته الفنان "عزت زين" توفى حيث كانا قد اتفقا على أن ينتظرها على العشاء، وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعى مع المشهد وتم تداوله بشكل كبير، خاصة أن المشهد تضمن أغنية مؤثرة مع الأحداث وهى أغنية "ناقصني أمان" كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع موسيقي أحمد أمين. وقامت بغنائها المطربة نورهان المرشدي.

ويحسب لمى عز الدين، عودتها القوية للدراما مرة أخرى، حيث غابت العام الماضى عن الشاشة، وتقدم أروع أدوارها بمسلسل "خيط حرير"، مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، حيث قدم الثنائى أغلب الأعمال الناجحة بالإضافة للمخرج إبراهيم فخر الذى تعاونت معه في 4 مسلسلات دفعة واحدة .

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عز الدين، كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "خيط حرير" تدورأحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.