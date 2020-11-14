شكرا لقرائتكم خبر عن هدية عادل أدهم للبلبة في عيد ميلادها .. مازالت تحتفظ بها حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أكثر الهدايا التي لا تنساها النجمة لبلبة يوم عيد ميلادها هدية النجم الراحل عادل ادهم أثناء تصوير فيلم " بذور الشيطان " وتروي النجمة لبلبة تفاصيل هذا اليوم وما هي تلك الهدية الثمينة التي تحتفظ بها حتي الان .

النجمة لبلبة تحتفل اليوم بعيد ميلادها في تليفزيون الخليج 365 بلقاء حصري تتحدث فيه عن ذكرياتها وعن كل النجوم الذين مروا في حياتها الفنية ، كما تكشف اللقاء عن رأيها في الهضبة عمرو دياب وتغني له احدي الأغانيات التي كانت تتمني أن تغنيها هي، كما تغني أغنيتها للأطفال " بابا حبيبي .. ماما حبيبتي " .

واليوم 14 نوفمبر هو ذكرى ميلاد الفنانة الجميلة لبلبة صاحبة الابتسامة الدائمة، التى تشبه ابتسامة الموناليزا، فهي صانعة البهجة في كل مكان تذهب إليه، فكل عام وفنانتنا العظيمة بكل خير وسعادة وصحة، لأنها بالفعل فنانة متميزة فنا وخلقا ودائما تتمتع بالسيرة العطرة فى الوسط الفنى وخارجه .

لبلبة هي الفنانة الأكثر موهبة التي قضت عمرها في الفن، فقد بدأت منذ عمر 5 سنوات ولم تعرف في حياتها غير الفن وهي الفنانة الشاملة التي تجيد كل فنون الأداء تغني وتمثل وترقص، هي الفنانة التي تبكينا وتضحكنا فهي بالفعل المبهرة التي لم تستطع فنانة مثلها أن تظل متواجدة في كل مراحل عمرها وتظل على القمة وتقدم البطولة حتى وقتنا هذا.