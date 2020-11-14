فيديو| أحمد الفيشاوي يلعب مع طفلة في أحد أماكن الترفيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يجمعه بطفلة تُدعى "كاندي". ظهر "الفيشاوي" في الفيديو وهو يلعب مع "كاندي" داخل أحد الأماكن الترفيهية. من ناحية آخرى عرض مؤخراً لـ"الفيشاوي" فيلم "الحارث" عبر منصة شاهد. فيلم "الحارث" من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبدالرسول، إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.

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