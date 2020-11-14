طرح فيلم "سر الجزار" بعد حذف ٢٠ مشهد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
وافقت الرقابة على المصنفات الفنية، على منح فيلم "سر الجزار" إخراج أشرف صلاح، ترخيصا بالعرض، بعد حذف 20 مشهد عنف.
تدور أحداث الفيلم حول عالم ومافيا تجارة الأعضاء الذين يستغلون الشباب، في الاكتشافات والأبحاث ويستقطبوهم إلى قرية "الأحلام" على سبيل تحقيق أمنياتهم وتنفيذ مشارعيهم، حيث يتم تهيئة سبل الراحة والسعادة داخل هذه القرية من حفلات وإقامة وبعدها يتم قتلهم.
الفيلم بطولة الممثلة الأردنية هيام جباعي ومنير مكرم وفتحي سعد وعادل الفار، ومجموعة من الوجوه الشبابة مثل هدى وعبدالمنعم رياض وطارق مختار وأحمد الشاويس، بالإضافة لمشاركة مجموعة من بعض النجوم، منهم: بدرية طلبة وعلاء مرسي.
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