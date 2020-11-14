بالصور| روجينا وأشرف زكي يخضعان لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي لجلسة تصوير جديدة. نشرت روجينا الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". جدير بالذكر أن روجينا تخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل "بنت السلطان" أول بطولة مطلقة لها، من تأليف أيمن سلامة. روجينا عرض لها مؤخرا مسلسل "أسود فاتح" عبر منصة شاهد vip. مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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