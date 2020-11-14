هنا الزاهد تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شوقت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها لمسلسلها الدرامي الجديد "حلوة الدنيا سكر". ونشرت هنا، بوستر يحمل اسم المسلسل والشركة المنتجة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "حلوة الدنيا سكر، 9 حواديت وكل حدوتة بطل جديد، تفتكروا مين التسع نجوم؟". يذكر أن، المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.

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