تراند اليوم : تطورات الحالة الصحية لـ "ميار الببلاوي"

كشف نجل الممثلة المصرية المعتزلة، ميار الببلاوي عن نقلها من غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الأمريكية حيث تخضع للعلاج.

وكتب محمد نجل الببلاوي عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "أحلى خبر سمعته النهارده ماما حبيبتى خرجت من العنايه المركزة وبقت فى غرةه وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر".



كان نجل الببلاوي نشر في 4 الجاري صور لوالدته وهي في المستشفى، وعلق عليها قائلاً: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم"، من دون أن يوضح طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

لكنه اتضح لاحقًا أنها كانت تجري عملية في القلب، وهو ما أكده نجلها لنفي شائعة إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الببلاوي أعلنت معاناتها من الآم مبرحة قبل أربعة أيام من نشر صورة لها المستشفى عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وتساءلت عما إذا كان عرق النسا يسبب هذه الآلام من عدمه، حيث كتبت: هو عرق النسا دا ألمه مميت اوى؟ كده النهارده حسيت بألم رهيب من الصبح لحد دلوقتى، وأنا حرفيا رجلى بتتقطع".

وبدأت الببلاوي حياتها الفنية كفتاة إعلانات، ومنها انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح، عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن أبرز أعمالها "أبوحنيفة النعمان، أجنحة الشمس، رد قلبي، سور مجري العيون، الناصر صلاح الدين، سعد وإخواته" وغيرها من المسلسلات.



لكنها ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، بعد أن ارتددت الحجاب، وتقدم برامج تليفزيونية تهتم بكل ما يخص المرأة والمجتمع وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية منها قناة العاصمة والحدث وLTC والمحور.