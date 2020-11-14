صورة.. محمد عز لـ رضا البحراوي: أبو السلطنة

شارك الفنان محمد عز متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهر"عز" من خلال الصورة برفقة المطرب رضا البحراوي، وعلق عليها قائلاً:" حبيبي أبو السلطنة"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات. الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد عز حكاية "بنات موسى"، ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، بطولة وفاء عامر، صبري فواز، ديانا هاشم، نادية رشاد،وياسر علي ماهر، صفاء جلال، هاجر عفيفي، شاهيستا سعد، مصطفى عبدالسلام، محمد العمروسي،مجدي السباعي، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة. موسى"، ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، بطولة وفاء عامر، صبري فواز، ديانا هاشم، نادية رشاد،وياسر علي ماهر، صفاء جلال، هاجر عفيفي، شاهيستا سعد، مصطفى عبدالسلام، محمد العمروسي،مجدي السباعي، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.

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