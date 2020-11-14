صور.. حفل عزمي "كامل العدد" فى ساقية الصاوي

استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل جديد لعازف الكمان الموهوب ذو الجماهيرية الكبيرة "عزمى" على مسرحها الحكمة، مساء أمس، الجمعة.
وشهد الحفل حضور كامل العدد مع تطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعى، شاركه فى الحفل الفريق الموسيقى الخاص به "الكيان".
بتصفيق كبير وترحيب استقبل الجمهور عزمى الذىقدّم لهم التحية وكذلك للفريق، مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشهيرة لعبها عزمى على الكمان مع فرقته ومنها "ميدلى سيد درويش، ميدلى عمرو دياب، بالبنط العريض، أما براوة، حارة السقايين، وغيرها.
ولد عزمي في 8 نوفمبر1987 ، القاهرة مصر خريج المعهد العالي للمعهد الموسيقي. في البداية ، قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى ، بالإضافة إلى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء ، الجاز والمترو في القاهرة ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزى.
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