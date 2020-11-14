"شاهد.. هنا الزاهد تطرح البوستر التشويقي لمسلسل"حلوة الدنيا سكر

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها البوستر التشويقي لمسلسلها الجديد"حلوة الدنيا سكر"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وعلقت"هنا" على البوستر قائلة:"حلوة الدنيا سكر، ٩

حواديت وكل حدوتة بطل جديد، تفتكروا مين التسع نجوم"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعلق الفنان عمر الشناوي قائلاً:"أنا عارف واحد"، وهنأها الفنان شيكو قائلاً:"مبروك يا هنا"، كما علق الفنان علي الطيب قائلاً:"مبروك يا هنا، التسع أبطال مين بقى".

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة"، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد .