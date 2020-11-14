شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها البوستر التشويقي لمسلسلها الجديد"حلوة الدنيا سكر"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وعلقت"هنا" على البوستر قائلة:"حلوة الدنيا سكر، ٩حواديت وكل حدوتة بطل جديد، تفتكروا مين التسع نجوم"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعلق الفنان عمر الشناوي قائلاً:"أنا عارف واحد"، وهنأها الفنان شيكو قائلاً:"مبروك يا هنا"، كما علق الفنان علي الطيب قائلاً:"مبروك يا هنا، التسع أبطال مين بقى".
يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة"، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد .
كانت هذه تفاصيل خبر "شاهد.. هنا الزاهد تطرح البوستر التشويقي لمسلسل"حلوة الدنيا سكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.