فيلم صندوق الأسود بين مؤيد ومعارض على تويتر

أصبح فيلم الصندوق الأسود، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في مصر اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، وهو عمل درامي وإثارة مصري من إنتاج سنة 2020.

والفيلم إخراج محمود كامل وبطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر و شريف سلامة، وتم عرض الفيلم في مصر يوم 28 أكتوبر 2020.

وأشاد بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالفيلم والبعض انتقد، حيث قال محمود إسماعيل

"أنا اتفرجت علي اعلانات فيلم الصندوق الاسود وكانت اعلانات الفلم جامده جدا و انشاء الله الفلم هينزل و هيكسر الدنيا تحياتي ل منى زكي محمد فرج، وتحية خاصة الاعلامية منى الشاذلي".

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وأشرف كتب " فيلم #الصندوق_الأسود فاشل

جدا"، شروق كتبت "عايزة اشوف فيلم الصندوق الاسود قبل ما يقفله السينمات".

وأسماء كتبت " فيلم الصندوق الاسود ده بلاش حد يشوفه .. عادي يعني مش احسن حاجه"، أما إسراء فقالت " حلو فيلم الصندوق الأسود".

وحساب أخر كتب " الفنانة #منى_زكي أن الفنان محمد فراج ممثل موهوب جدا، وسيفاجئ المشاهدين في فيلم "الصندوق الأسود، وأضافت الفنانة، أنها لم يكن لديها أى تردد فى العمل بفيلم الصندوق الأسود".

وزهراء كتبت " غالبا نسيوا يعملوا سيناريو ف فيلم الصندوق الأسود".