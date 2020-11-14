من منطقة سقارة.. بوسي شلبي في أحدث ظهور لها برفقة نجوم الفن

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها مقطع فيديو جديد لها من منطقة سقارة الأثرية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهرت"بوسي" من خلال الفيديو برفقة كل من الفنانة ليلى علوي، والفنانة يسرا، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة هالة

صدقي، وعلقت عليه قائلة:" المرشده هالة صدقي في منطقه سقارة"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن بوسي شلبي تقدم حالياً برنامج "أحلى النجوم"، والذي يعرض إسبوعيًا على قناة النهار.

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