الثلاثاء.. روجينا وزوجها أشرف زكي ضيوف برنامج "صاحبة السعادة"

شاركت الفنانة روجينا مجموعة صور لها من حلقتهم في برنامج "صاحبة السعادة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "روجينا" من خلال الصور برفقة زوجها الفنان أشرف زكي، من برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والذي يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً،

على قناة DMC.

يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "إسود فاتح"، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح .