"شاهد.. أحمد كرارة من كواليس مسلسل "في يوم وليلة

شارك الفنان أحمد كرارة متابعيه صورة جديدة له من كواليس مسلسل"في يوم وليلة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وظهر"كرارة" من خلال الصورة برفقة الفنان نضال الشافعي، وعلق عليها قائلاً:"في يوم وليلة"، "، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر ان مسلسل"في يوم وليلة"، بطولة أحمد رزق، داليا مصطفى، أيتن عامر، نضالالشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل .
الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد كرارة الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بطولة أسماء جلال، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، محمد يسري، تأليف ماريان هاني، إخراج مصطفى أبو سيف.
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