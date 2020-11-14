الجمهور يبحث عن مي عز الدين بسبب صورتها الأخيرة

أشعلت مي عز الدين محركات البحث المختلفة منذ ليلة أمس عقب نشرها لصورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي نالت بها إعجاب الملايين من متابعيها.

وظهرت عز الدين بإطلالة مميزة وأنيقة مرتدية فستان باللون الأحمر طويل ومكشوف الأكتاف، وقبعة كبيرة صبغت بنفس لون الفستان الصارخ، ومكياج ناعم يبرز جمال ملامحها الرقيقة، وعلقت على الصورة بأسم: "مسك"، لتوضح أن الصورة لشخصية مسك التي تلعبها في مسلسلها الأخير "خيط حرير" المعروض حاليًا على شاشة قناة "أون" الفضائية.

فيما اثارت مي عز الدين ضجة بمنصات السوشيال ميديا قبل أيام بعد عرض مشهد وفاة والدها في أحد الحلقات بالمسلسل والتي نالت به إعجاب الملايين الذين اندمجوا مع شخصيتها بالمسلسل ودغدغ أدائها مشاعرهم خاصة مع عرض أغنية "ناقصني أمان" بخلفية المشهد والتي زادت

من تفاعل الجمهور.

والأغنية من كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، وقامت بغنائها المطربة الشابة نورهان المرشدي.

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يذكر أن "خيط حرير" يتكون من 35 حلقة، ويشارك مي عز الدين البطولة كلا من هؤلاء النجوم "محمود عبد المغني وسوسن بدر، ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، وصفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير"، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم.

مواعيد عرض مسلسل مي عز الدين "خط حرير"

يُعرض مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عزالدين من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 7:45 مساءًا على قناة ON الفضائية، ويمكن مشاهدة الإعادة في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والساعة الواحدة ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama في تمام الساعة العاشرة مساءًا، ويعاد في الساعة الخامسة صباحًا، والثالثة عصرًا.

غياب مي عز الدين سينمائيًا

يذكر أن الفنانة مي عز الدين غائبة عن تقديم الأعمال السينمائية منذ قرابة 8 سنوات حيث كانت أخر أعمالها فيلم "جيم أوفر"، مع الفنانة الكبيرة يسرا والمطرب محمد نور، وإيمان السيد، وغيرهم من الفنانين.

بينما حرصت في تلك الفترة على تقديم الأعمال الدرامية والتي ابدعت فيها وكانت أخرها مسلسل "البرنسيسة بيسه" والذى عرض العام الماضي في الموسم الرمضاني 2019، وشاركها البطولة كلا من احمد حلاوة، وسامي مغاوري، وحجاج عبد العظيم، وسليمان عيد، ومحمد أنور، وإيمان السيد، وبوسي، وأمير المصري، والمسلسل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد.