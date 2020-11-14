"صورة.. شيكو برفقة سامي مغاوري من كواليس مسلسل "اللعبة

شارك الفنان شيكو متابعيه صورة جديدة له من كواليس الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "شيكو" خلال الصورة برفقة الفنان سامي مغاوري، ، وعلق عليها قائلاً: " مذاكرة مع العظيم سامي مغاوري، الملط"، وقد تفاعل

معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال شيكو فيلم"قلب أمه"، بطولة هشام ماجد، بيومى فؤاد، دلال عبدالعزيز، محمد ثروت، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج عمرو صلاح.