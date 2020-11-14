تراند اليوم : من طقطق لي سلام عليكم .. جبنالك حكاية تامر حسني مع بسمة بوسيل – إتفرج

منذ إعلان خبر انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل بطريقة مثيرة للجدل، فهي نشرت الخبر 3 مرات على حسابها بتطبيق Instagram، وحذفته، وهما حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن وقتها، ولم يعلق عليه حتى الآن أي من الطرفين، كما أن صورهما سويا مازالت على حساب بسمة، بينما مازال تامر حسني يتابعها عبر تطبيق Instagram، أما هي فألغت المتابعة.

في السنوات الأخيرة، تحدث تامر حسني كثيرا عن علاقته بزوجته، شاهد ماذا قال:

تامر حسني: مراتي بسمة غيورة، عقلها ممكن (يصغر) أحيانا، وهذا حال جميع السيدات، فهي ممكن تركز في صوري في الأفراح وتبدأ تتساءل لماذا كنت تنظر بهذه الطريقة، ولماذا تصورت مع هذه الفتاة مرتين، كما أنها تتميز بذاكرة فولاذية”.

وتابع: هي تتعامل بطريقة طبيعية، فهي عرفتني وأنا فنان ولي معجبين وتسافر معي في كل مكان وتستقبل كل من يحبوني بطريقة جميلة، ومرة ساعدت واحدة من المعجبات التي لم تستطع دخول الحفل.

وعن كيفية إقناع زوجته بترك الفن من أجل الزواج منه، قال تامر حسني: “صوري كانت معلقة في غرفة نوم بسمة وهي صغيرة، وأرتني كشكول لها وهي تتعامل معي على أنها خطيبتي وزوجتي وذلك منذ طفولتها، فهي كشفت لي أنها كانت تريد احتراف الغناء من أجل مشاركتي الغناء والاقتراب مني”.

وأضاف: “أحب صوت بسمة جدا، واسمع أغانيها”.

منذ إعلان خبر انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل بطريقة مثيرة للجدل، فهي نشرت الخبر 3 مرات على حسابها بتطبيق Instagram، وحذفته، وهما حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن وقتها، ولم يعلق عليه حتى الآن أي من الطرفين، كما أن صورهما سويا مازالت على حساب بسمة، بينما مازال تامر حسني يتابعها عبر تطبيق Instagram، أما هي فألغت المتابعة

في السنوات الأخيرة، تحدث تامر حسني كثيرا عن علاقته بزوجته، شاهد ماذا قال:

تامر حسني: مراتي بسمة غيورة، عقلها ممكن (يصغر) أحيانا، وهذا حال جميع السيدات، فهي ممكن تركز في صوري في الأفراح وتبدأ تتساءل لماذا كنت تنظر بهذه الطريقة، ولماذا تصورت مع هذه الفتاة مرتين، كما أنها تتميز بذاكرة فولاذية”.

وتابع: هي تتعامل بطريقة طبيعية، فهي عرفتني وأنا فنان ولي معجبين وتسافر معي في كل مكان وتستقبل كل من يحبوني بطريقة جميلة، ومرة ساعدت واحدة من المعجبات التي لم تستطع دخول الحفل.

وعن كيفية إقناع زوجته بترك الفن من أجل الزواج منه، قال تامر حسني: “صوري كانت معلقة في غرفة نوم بسمة وهي صغيرة، وأرتني كشكول لها وهي تتعامل معي على أنها خطيبتي وزوجتي وذلك منذ طفولتها، فهي كشفت لي أنها كانت تريد احتراف الغناء من أجل مشاركتي الغناء والاقتراب مني”.

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وأضاف: “أحب صوت بسمة جدا، واسمع أغانيها”.

وفي لقاء آخر، قال: “أتشرف أني تزوجت من بسمة، فهي مثالية وسعيد أنها أم أبنائي، أنا كرجل أعاني من الحروب الموجودة في الوسط الفني، وأخاف على زوجتي من هذه الحروب”.

وفي 2019، قال: “لن أشارك في عمل فني مع بسمة بوسيل، فهي الآن لها حياة مهنية أخرى ومركزة فيها”.

وكشف تامر أن أفضل رحلاته كان شهر العسل الذي جمعه بزوجته بسمة بوسيل.

وفي 2017، في لقاء في برنامج “مع فادي إبراهيم في الليلة عندك”، وجه تامر حسني اعتذارا لبسمة بو سيل دون الكشف عن السبب.