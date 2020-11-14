تراند اليوم : يوسف عيد أصيب بالعمي وأزمة قلبية مفاجئة أنهت حياته – تفاصيل

تحل اليوم السبت الموافق 14 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان يوسف عيد.

ولد الفنان يوسف عيد بحيى الجمالية بالقاهرة فى 15 نوفمبر عام 1948، وحصل على الثانوية الأزهرية، وبدأ مشواره الفنى فى المسرح من خلال مسرحية “نحن لا نحب الكوسا”، وذاع صيته من خلال الأدوار الكوميدية العديدة التي قام بها.

وبلغ عدد الأعمال التي شارك فيها 65 فيلما أبرزها الناظر، حسن ومرقص، عيال حبيبة، علي سبايسي و غيرها من الأعمال التي كان له دور مؤثر للغاية فيها وترك بصمته الخاصة من خلالها، إلى جانب عدد كبير من المسلسلات والمسرحيات، وقد بلغ إجمالي عدد مشاركاته الفنية حوالي 214 عملا.

تعرض الفنان الراحل لوعكة صحية بسبب إصابة عينه بمياه بيضاء، وطلب منه الأطباء ألا يتعرض للضوء أو الشمس لمدة أسبوعين الذي تزامن مع عرض فيلم المسافر بمهرجان الإسكندرية وتغيب عن حضور المهرجان بسبب العملية التي أجراها في عينه ، توفى يوسف عيد في 22 سبتمبر 2014 بمنزله بعد إصابة بأزمة قلبية مفاجئة أنهت حياته.