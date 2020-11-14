تراند اليوم : هنا الزاهد لابسة من غير هدوم باطلالة جريئة – شاهد

أثارت النجمة المصرية هنا الزاهد الكثير من الجدل بعد اطلالتها الأخيرة من خلال حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام بفستان أزرق قصير كشف عن أفخاذها العارية بشكل كامل مع حقيبة يد من غوتشي بنفس اللون وشعر ذهبي مسدول على الأكتاف ونظارة شمسية باللون الأسود

واقسم الجمهور على اثر صورة الزاهد الى قسمسن حيث أثنى القسم الأول على جرأة الزاهد وجمال اطلالتها وتغزل بقوامها الرشيق المتناسق بينما اختار القسم الآخر السخرية من الطلالتها ووصفها بالفاضحة

وتركوا العديد من التعليقات المحرجة كقولهم” ناسية البنطلون” او “لابسة من غير هدوم” وغيرها من التعليقات التي هاجمت اطلالتها التي وصفوها بالعارية والمخجلة والغير متناسبة مع قيم وأخلاق الزاهد وزوجها أحمد فهمي عبر السوشيال ميديا

والجدير بالذكر ان الزاهد كانت قد أعلنت عن مشاركتها في بطولة مسلسل حلوة الدنيا سكر رفقة العديد من نجوم مصر كما احتلت الترند في وقت سابق في موسم الأعياد ببطولة فيلمها الغشالية رفقة أحمد حاتم

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ويشار الى ان الزاهد تعرضت لهجوم عنيف بعد تصريحات زوجها المثيرة في عيد ميلاده والتي جاء فيها بأن زوجته هنا عرفت كيف تروضه مما استدعى هجوم جمهور أحمد فهمي عليها بشكل عنيف في وقتها



