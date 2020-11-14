خاص.. عمرو سعد يقدم أولى أعماله في المسرح مع "كايرو شو"

رنا صلاح الدين - علم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنان عمرو سعد، أنه تعاقد مؤخرا على تقديم مسرحية جديدة تابعة لفرقة مسرح "كايرو شو".

وتابعت مصادرنا وأكدت أن عمرو سعد سيقدم مسرحيته ضمن مشروع "ستار شو" التابع لـ"كايرو شو"، مشيرين إلى أنه من المقرر عرض المسرحية في خلال عام 2021 المقبل.

وابتدى القائمين على مسرح "كايرو شو" في التعاقد مع الفنانين الذين سيقدمون مشروع "ستار شو"، حيث تم التعاقد مع الفنان خالد الصاوي ليقدم مسرحية تعرض في ليلة رأس السنة، ويعد عمرو سعد الفنان الثاني الذي تعاقد معه القائمين على المشروع، ويقومون حاليا بإتمام باقي التعاقدات مع الفنانين المشاركون في المشروع.

مشروع "ستار شو" هو أحدث مشروعات "كايرو شو"، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، حيث أن كل نجم يقدم مسرحية منفصلة تماما عن الأخر، وذلك لأن مشروع "ستار شو" تعتمد فكرته على تقديم مسرحيات مونودراما، وهذا النوع من المسرحيات يقوم فيه الفنان بتقديم المسرحية بمفرده.

يذكر أن الفنان عمرو سعد يستعد لبدء تصوير مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "عش الدبابير"، والذي يشاركه بطولته الفنان مصطفى شعبان، ومن المقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته كلا من الفنانين، عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، وياسمين رئيس، وهو من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد خالد موسى.