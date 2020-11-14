منزل طفولة دونالد ترامب في المزاد مرة أخرى

رنا صلاح الدين - منزل طفولة الرئيس دونالد ترامب في كوينز، نيويورك، معروض للبيع مرة أخرى بسعر احتياطي لم يكشف عنه. حيث تم إطلاق العطاءات اليوم وستظل مفتوحة حتى 14 نوفمبر.

تم إدراج المنزل في وقت سابق من هذا العام مقابل 2.9 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​سعر بيع منزل الأسرة البالغ 1.1856 دولارًا، وفقًا لـ Zillow. بعد إدراجه، سرعان ما عرضته شركة Paramount Realty USA للمزاد العلني.

وقالت ميشا حقاني، مديرة شركة Paramount Realty USA: "القيمة ليست في الطوب، إنه في الارتباط مع رئيس الولايات المتحدة، لذلك يمكن بيعه بسعر يتراوح بين مليوني دولار وستة ملايين دولار.

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تم بيع المنزل الذي تبلغ مساحته 2500 قدم مربع آخر مرة في عام 2017 مقابل 2.14 مليون دولار في مزاد لمشتري اشتراه لأغراض الاستثمار، كما قالت السيدة حقاني، قبل أيام من تنصيب ترامب.

قبل ذلك، بيع بمبلغ 1.39 مليون دولار. وكان أيضًا معروضًا في سوق الإيجار مقابل 4000 دولار شهريًا وعلى موقع الإيجار Airbnb مقابل 725 دولارًا في الليلة في عام 2017.

قام والد السيد ترامب، فريد ترامب، ببناء المنزل المكون من خمس غرف نوم وأربعة حمامات ونصف الحمام في عام 1940. عاشت الأسرة هناك حتى بلغ السيد ترامب، 73 عامًا. يحتوي المنزل على مدفأة وغرفة مشمسة وطابق سفلي كامل. يوجد أيضًا فناء ومساحة لسبع سيارات، ومرآب لسيارتين.