خاص.. خالد الصاوي يعود للمسرح من خلال "كايرو شو"

رنا صلاح الدين - علم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنان خالد الصاوي، أنه قرر العودة للمسرح من جديد، مشيرين إلى أنه تعاقد مؤخرا على تقديم عمل مسرحي تابع لفرقة مسرح "كايرو شو".

وأضافت مصادرنا وأكدت أن خالد الصاوي يعود من خلال مشروع يحمل أسم "ستار شو"، وهو تابع لمسرح "كايرو شو"، الذي يشرف عليه المنتج والمخرج مجدي الهواري، وبدأ خلال الأيام الماضية في التحضير للمسرحية، حيث عقد عدد من جلسات العمل مع الهواري للإستقرار على التفاصيل العريضة للمشروع.

وتابعت مصادرنا وأكدت أن مشروع "ستار شو" هو أحدث مشروعات "كايرو شو"، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، مشيرين إلى أن كل نجم يقدم مسرحية منفصلة تماما عن الأخر، وذلك لأن مشروع "ستار شو" تعتمد فكرته على تقديم مسرحيات مونودراما، وهذا النوع من المسرحيات يقوم فيه الفنان بتقديم المسرحية بمفرده، ومن المقرر عرض المسرحية في ليلة رأس السنة.

يذكر أن الفنان خالد الصاوي بدأ في المجال الفني من خلال مسرح كلية حقوق جامعة القاهرة، الذي كان يضم في هذا التوقيت عدد كبير من الفنانين الذين أصبحوا نجوما بعد ذلك ومن أبرزهم، الفنانين محمد هنيدي وخالد صالح، والمؤلفين أحمد عبدالله ومحمد نبوي.