منذ الطلاق.. مايلي سايروس تتعاون مع بيلي أيدول وجوان جيت ودوا ليبا في أول ألبوم

رنا صلاح الدين - يوم الجمعة، المغنية الأميركية أصدرت مايلي سايروس قائمة الأغاني لالبومها القادم Plastic Hearts، والذي سيصدر في 27 نوفمبر.

وقال سايروس أن البومها الجديد سيضم عدد من نجوم الموسيقى مثل أسطورة الروك بيلي أيدول في "Night Crawling"، بينما ستظهر جوان جيت معها في أغنية "Bad Karma". بالإضافة إلى ذلك، تشاركها النجمة دوا ليبا في أغنية "Prisoner".

ردًا على إعلان نجمة البوب ​​يوم الجمعة على تويتر عن ألبومها الجديد، كتب أحد الأشخاص: "كنت أنتظر لعامين ألبومك الجديد أحبك كثيرًا وأتمنى أن التقي بك يومًا ما". وأضاف آخر: "واو، إنه يحدث - روك مايلي". فيما قام شخص ثالث بالتغريد بحروف "YAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY".

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يمثل هذا الألبوم الأول لنجمة "Midnight Sky" منذ انفصالها عام 2019 عن ليام هيمسورث Liam Hemsworth بعد 13 شهرًا من عقد قرانهما.

أعلنت سايروس لأول مرة عن البومها Plastic Hearts، وهو ألبومها السابع في الاستوديو، في 22 أكتوبر على انستجرام.